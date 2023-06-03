Путин выразил соболезнования властям Индии из-за крушения поездов

Президент России Владимир Путин 3 июня направил телеграмму в адрес президента Индии Драупади Мурму и премьера Нарендры Моди из-за крушения поездов в штате Одиша.
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