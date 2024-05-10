Иваново шәһәре янындагы трассада Ярославль заводыннан йөк алып баручы «КамАЗ» йөртүчесе Хәйруллинга бандитлар төркеме һөҗүм итә.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Иваново шәһәре янындагы трассада Ярославль заводыннан йөк алып баручы «КамАЗ» йөртүчесе Хәйруллинга бандитлар төркеме һөҗүм итә.