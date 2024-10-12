В Киеве на концерт украинской патриотической рок-группы «Океан Ельзи» приехали сотрудники ТЦК и занялись пополнением личного состава ВСУ.
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В Киеве на концерт украинской патриотической рок-группы «Океан Ельзи» приехали сотрудники ТЦК и занялись пополнением личного состава ВСУ.
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