Япония потребовала изменить новую карту мира ООН, где Курилы отнесены к России

Япония потребовала изменить новую карту мира ООН, на которой Курильские острова, которые Токио считает своими, обозначены тем же цветом, что и остальная территория России.
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