Новый токен ERC‑X упал на 99% после обнаружения сбоя двойных расходов

Новый токен Miner, созданный с применением экспериментального стандарта ERC-X, в течение нескольких последних часов столкнулся с колоссальным падением более чем на 99%, прежде чем убытки были частично компенсированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии