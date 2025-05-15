В Соломбале начал рушиться жилой дом: люди успели спастись

В Соломбале многоквартирный жилой дом треснул из-за схода со свай. Жильцы успели спастисьВ оперативную службу "112" в ночь на 14 мая поступило сообщение о ЧП в Соломбале - на улице Советской повредился свайный фундамент многоквартирного дома №71.