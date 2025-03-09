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Франция выделяет Украине 195 млн евро из замороженных российских активов

Франция выделяет Украине 195 млн евро из замороженных российских активов

Франция направит 195 миллионов евро на военную помощь Украине, используя проценты от замороженных российских активов.

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