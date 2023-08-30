Пользователи Twitter активно обсуждают ночной удар беспилотников ВСУ по аэропорту в Пскове. Многие из них заявляют об угрозе Третьей мировой из-за "небольшой проблемы" в виде Эстонии.
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ПОСЛЕ УДАРА ПО ПСКОВУ: В TWITTER ЗАЯВИЛИ О "НЕБОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМЕ"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Забобонин
Это будет не Третья мировая, а Последняя Мировая. Как эти недоумки не поймут!
Ответить
12 час.
Дмитрий Федорович
А хвастались,что теннисный мячик могут отследить в ближнем космосе.На оклады генералам денег похоже больше идёт,чем на вооружение.В своё время Путин был в Дагестане.Так они в окопе посидели неделю и стали участниками боевых действий а бабушку спросил,ты тоже она и ответила,я им кашу варила и тоже участница.Пора уже вооружить приграничное население.Пусть сами отгрызаются если Вс не справляются.Судя по новостям,война всё больше вгрызается в Россию.
Ответить
12 час.
Ирина
Одно ворье . Господи, ну когда же наше чиновничечество уже нажрется? Никогда наверное. Расстреливать пора за распил бюджетов, за поддержку пятой колонны, за специально созданный мигранстский беспредел.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии