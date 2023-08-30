ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ПОСЛЕ УДАРА ПО ПСКОВУ: В TWITTER ЗАЯВИЛИ О "НЕБОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМЕ"

Дмитрий Федорович

А хвастались,что теннисный мячик могут отследить в ближнем космосе.На оклады генералам денег похоже больше идёт,чем на вооружение.В своё время Путин был в Дагестане.Так они в окопе посидели неделю и стали участниками боевых действий а бабушку спросил,ты тоже она и ответила,я им кашу варила и тоже участница.Пора уже вооружить приграничное население.Пусть сами отгрызаются если Вс не справляются.Судя по новостям,война всё больше вгрызается в Россию.