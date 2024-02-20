На мероприятии «Игры будущего» киберспортивный состав команды «Ак Барс» потерпел поражение. В результате минимального отрыва 7:8, игроки проиграли матч на «приставке», в то время как на льду блеснули Пестушко и Хапова.
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