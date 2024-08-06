Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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За зверское избиение чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали арестовали 9 человек

После некоторой паузы и публичного резонанса от драки в Феодосии, где 15 человек искалечили молодого чемпиона по боксу, Следственный комитет совместно с крымскими силовиками отработал максимально жестко.

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Комментарии
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Александр Рожков
Главное, чтобы жестко отработал суд, а не как всегда...
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13 час.
Александр Рожков
«Обхитрил всех» - Как Александр Лукашенко решил проблему с мигрантами                                                                                                                   https://youtu.be/TfdbYJuDUBg
«Обхитрил всех» - Как Александр Лукашенко решил проблему с мигрантами
YouTube
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7 час.

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