За зверское избиение чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали арестовали 9 человек

После некоторой паузы и публичного резонанса от драки в Феодосии, где 15 человек искалечили молодого чемпиона по боксу, Следственный комитет совместно с крымскими силовиками отработал максимально жестко.
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