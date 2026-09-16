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Орловские новости

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Орловская область – лидер ЦФО по дешевизне потребительской корзины

Орловская область – лидер ЦФО по дешевизне потребительской корзины

В июле 2026 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Орловской области составила 23,45 тысячи рублей, что на 13,6% ниже общероссийского уровня.

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