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Как проходит румынский чемпионат шлепков по попе

Как проходит румынский чемпионат шлепков по попе

Наконец-то достойный вид спорта. фото: скриншот поединка с YouTube-канала RXFПо Сети разлетелся фрагмент соревнования, где две горячие девушки в бикини шлепают друг друга по ягодицам, а атмосфера очень похожа на знаменитый турнир по пощечинам.

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