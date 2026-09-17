Как проходит румынский чемпионат шлепков по попе

Наконец-то достойный вид спорта. фото: скриншот поединка с YouTube-канала RXFПо Сети разлетелся фрагмент соревнования, где две горячие девушки в бикини шлепают друг друга по ягодицам, а атмосфера очень похожа на знаменитый турнир по пощечинам.
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