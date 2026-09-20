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Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября

Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября

В оборонном бюджете Украины зияет дыра в десятки миллиардов долларов, а Зеленский назвал нехватку военных средств "космическим дефицитом".

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