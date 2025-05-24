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Добрый Мир

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Нанесен удар по объекту врага в Одессе (ВИДЕО)

Нанесен удар по объекту врага в Одессе (ВИДЕО)

Нанесен удар по объекту врага в Одессе и Днепропетровске. На месте прилета в районе аэропорта пожар и поднимается большой столб дыма.

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