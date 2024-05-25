"Россия хочет быть Россией". Толстой о назревшей миграционной реформе в стране

Так дума большинством своим против разумной миграционной политики и предлагаемых разумных законопроектов- они их отклоняют, а почему- на благо какой страны они работают- России, или своих вторых родин??? В Думе надо тоже масштабную чистку провести, ибо чувство, что там врагов полно, а не народных слуг...

Н

Наталья

Вот Вы задали вопрос:" Кто у нас идиотские законы принимает?". А возомнившие себя всемогущими лица во властных структурах России. Давайте зададим ещё один вопрос самим себе:" Много полезных законов, для граждан России?" Ага, держи карман шире. Что не закон, то либо во вред, либо толкуемый двояко, можно сказать способствует коррупции. Они что, не понимают этого? Вряд ли. Просто сильно зазнались от вседозволенности и сверхблагополучной жизни. Сытой, обеспеченной. А по сему, практически, любой из представителей органа власти, будь то высшего, будь то муниципального, и есть тот КТО, который заказывают полезные для себя законы и лоббирует их принятие.