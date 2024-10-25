Глава МО Британии заявил, что вооруженные силы не готовы к войне

В Великобритании констатировали неготовность к ведению войны. Согласно заявлению министра обороны Джона Хили, Британия перешла в режим адаптированности и готовности к проведению военных операций, но не к большему.
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