Как российским звездам удается выглядеть на 20 лет моложе: Секреты Екатерины Андреевой, Марины Зудиной и Ольги Кабо

Рената Литвинова (57 лет) соблюдает диету, ходит на тренировки, но при этом спит мало. Фото: личная страница героя публикации в социальной сети Как однажды сказала Моника Белуччи: «Большинство 50-летних женщин чувствуют себя неинтересными для мужчин, но это не должно быть так.