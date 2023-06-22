Энциклопедия Техники

449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Меня приписали к татарам, хотя к татарам я не имею никакого отношения. Я мишар. Представитель малой народности. Проис...Великая Булгария ...
  • Анфиса Иванова
    Это что за автор? это что за бредятина Швеция-Швейцария...На крыше поезда раздавал паспорта, а немцы стояли в тамбуре...Зачем советская в...
  • Леонид Ла Рошель
    Ипать, какая глыбина и анализ!!! Когда в СССР появились первые видеомагнитофоны их  меняли на машину, но, мля, в обмо...Стоило только поя...

ТАКОЙ ДОЗИМЕТР МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ

ТАКОЙ ДОЗИМЕТР МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ

﻿﻿Хомячки приветствуют вас, друзья! Сегодняшний пост будет посвящен радиометру «Атом-Скан» — универсальному самодельному прибору, способному работать с различными счетчиками Гейгера, в том числе слюдяными, а также обнаруживать альфа-, бета- и гамма-излучение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх