ТАКОЙ ДОЗИМЕТР МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ

Хомячки приветствуют вас, друзья! Сегодняшний пост будет посвящен радиометру «Атом-Скан» — универсальному самодельному прибору, способному работать с различными счетчиками Гейгера, в том числе слюдяными, а также обнаруживать альфа-, бета- и гамма-излучение.
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