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Бен Маккензи призвал демократов отклонить законопроект CLARITY Act без антикоррупционных поправок

Бен Маккензи призвал демократов отклонить законопроект CLARITY Act без антикоррупционных поправок

Американский актер Бен Маккензи, известный по сериалу «Одинокие сердца», выступил с критикой законопроекта CLARITY Act и призвал сенаторов-демократов не поддерживать документ, если в него не будут включены положения, ограничивающие участие действующего президента США в криптовалютном бизнесе.

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