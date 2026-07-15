Бен Маккензи призвал демократов отклонить законопроект CLARITY Act без антикоррупционных поправок

Американский актер Бен Маккензи, известный по сериалу «Одинокие сердца», выступил с критикой законопроекта CLARITY Act и призвал сенаторов-демократов не поддерживать документ, если в него не будут включены положения, ограничивающие участие действующего президента США в криптовалютном бизнесе.
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