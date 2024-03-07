В Бурятии осудили врача-хирурга по делу о смерти ребёнка от перитонита

В Бурятии врач-хирург неверно определили диагноз маленькому пациенту, что привело к его смерти.Джидинский районный суд Бурятии признал виновным врача-хирурга Петропавловской центральной районной больницы в смерти несовершеннолетнего пациента.
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