Названа сумма, которую россияне готовы потратить на аренду в Новый год

При подборе вариантов туристы в первую очередь смотрят на транспортную доступность, возможность заселения с детьми или животными, количество спальных мест и стоимость в расчете на человека Россияне, которые планируют поездку на новогодние праздники в другой город, готовы потратить на аренду жилья 7 тыс.