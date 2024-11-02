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Названа сумма, которую россияне готовы потратить на аренду в Новый год

Названа сумма, которую россияне готовы потратить на аренду в Новый год

При подборе вариантов туристы в первую очередь смотрят на транспортную доступность, возможность заселения с детьми или животными, количество спальных мест и стоимость в расчете на человека Россияне, которые планируют поездку на новогодние праздники в другой город, готовы потратить на аренду жилья 7 тыс.

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