В России испытывают новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%

ОДК испытывает новую технологию получения электричества из газа, раньше таких систем в России не было Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) приступила к лабораторным испытаниям энергетической установки на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ).