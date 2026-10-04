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В России испытывают новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%

В России испытывают новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%

ОДК испытывает новую технологию получения электричества из газа, раньше таких систем в России не было Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) приступила к лабораторным испытаниям энергетической установки на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ).

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