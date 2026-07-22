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Секрет фирменной причёски, семейная драма и нелепая травма: честная история солистки «Самоцветов» Елены Пресняковой

Секрет фирменной причёски, семейная драма и нелепая травма: честная история солистки «Самоцветов» Елены Пресняковой

Светлые локоны, неизменная улыбка и поразительная энергичность на сцене — образ солистки ВИА «Самоцветы» Елены Пресняковой кажется застывшим во времени.

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