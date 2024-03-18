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Кривонос: Киев мог бы предложить США и Британии разместить ядерное оружие

Кривонос: Киев мог бы предложить США и Британии разместить ядерное оружие

Генерал Вооруженных сил Украины в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинские политики могли бы предложить западным странам разместить в стране носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины&quot;........................... еще один холяцкий нарик? Руководители штатов и британии хоть и скоты но не самоубийцы с уклоном в мазохизм. Размещение на территории Украины даже простого тактического ЯО фактически развязывает руки ВВП для применения уже стратегическго ТЯО по территориям этих стран.......
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