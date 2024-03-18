Кривонос: Киев мог бы предложить США и Британии разместить ядерное оружие

Дмитрий Гурин

"Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины"........................... еще один холяцкий нарик? Руководители штатов и британии хоть и скоты но не самоубийцы с уклоном в мазохизм. Размещение на территории Украины даже простого тактического ЯО фактически развязывает руки ВВП для применения уже стратегическго ТЯО по территориям этих стран.......