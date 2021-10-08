Беларусь и Турция обсудили сотрудничество в военной сфере

Начальник Департамента международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Беларуси Мустафой Озджаном и военным атташе при Посольстве Турецкой Республики в Беларуси полковником Тунджелом ДоганомНачальник Департамента международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Беларуси Мустафой Озджаном и военным атташе при Посольстве Турецкой Республики в Беларуси полковником Тунджелом Доганом.