Valve выпустила Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 / © Valve Valve назвала Counter-Strike 2 новым этапом и «крупнейшим техническим скачком» в истории прославленной серии, обеспечивающим игру новыми возможностями и контентом на годы вперед.
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