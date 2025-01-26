В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки

Сотрудники американского дипломатического ведомства направили запрос в Госдепартамент с просьбой вывести программы, связанные с Украиной, из-под действия 90-дневной приостановки оказания иностранной помощи.
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