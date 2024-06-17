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Как сейчас выглядят дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса

Как сейчас выглядят дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса

Теннисистка показала новые фото детей и мужа в честь Дня отца 16 июня в США отмечали День отца. В честь праздника 43-летняя теннисистка опубликовала новые фото мужа, 49-летнего певца Энрике Иглесиаса и их детей — двух дочек и сына.

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Комментарии
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Раиса Утропова
Очень счастливые дети.
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12 час.

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