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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Как хохлы у Монголии репарации требовали

Как хохлы у Монголии репарации требовали

Кстати, если кто-то сомневается, что Украина требовала от Монголии репараций за "геноцид хана Батыя", то есть резон напомнить, как это конкретно выглядело.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Автор, а Лукашенко то ты зачем тут упомянул, какая связь с Монголией? Или выполняешь очередной заказ, обосрать Лукашенко?
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4 час.
ВГ
Виктор Грибинюков
😂 Я ржал уже в начале статьи.
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3 час.
Сергей Плугарев
Я ржал в 2016 над хохлами, когда Монголы запросили список пострадавших (англосаксы со воим &quot;тонким&quot; английским юмором отдыхают)
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3 час.

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