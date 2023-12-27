Процесс пошел: как на практике работает новый закон о гражданстве РФ

В 2023 году в России был принят и заработал новый закон «О гражданстве РФ». В последнее время стали появляться новости, свидетельствующие о том, что как минимум статьи о прекращении гражданства за совершение преступлений действуют.
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