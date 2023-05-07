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ВМ
Владимир Моргунов
В РОССИЮ, ТАКИХ ЛИЧНОСТЕЙ, ТЯНЕТ ОДНО И ТОЖЕ-БАБЛО !!
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V
viach
Господи, ну задолбали же с этой Пугачёвой!
Белогвардеец поце...
RМ
ruslava Митькина
С кем поведешься, от того и наберешься....А что касается Пескова: скажи кто твой друг и я скажу, кто ты!!!!!!!!!!!!!!...
Белогвардеец поце...
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