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На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

Политнавигатор Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о Донбассе и СВО.

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Комментарии
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Владимир
Куда сегодня Константинов?
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14 час.
Tania Еременко
Давно уже писали, что Аксенов слабо присматривает за укро-нациками в Крыму. Разуйте глаза и постарайтесь отправить проукраинцев - ждунов в Кукуев на &quot;мясо&quot;. Нечего отсиживаться в Российском Крыму!
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14 час.
Tania Еременко
А может, Аксёнова хотят подставить? Ой. не просто это так...
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14 час.

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