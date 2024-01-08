На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

Tania Еременко

Давно уже писали, что Аксенов слабо присматривает за укро-нациками в Крыму. Разуйте глаза и постарайтесь отправить проукраинцев - ждунов в Кукуев на "мясо". Нечего отсиживаться в Российском Крыму!