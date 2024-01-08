Политнавигатор Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о Донбассе и СВО.
На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО
Комментарии
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Владимир
Куда сегодня Константинов?
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14 час.
Tania Еременко
Давно уже писали, что Аксенов слабо присматривает за укро-нациками в Крыму. Разуйте глаза и постарайтесь отправить проукраинцев - ждунов в Кукуев на "мясо". Нечего отсиживаться в Российском Крыму!
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14 час.
Tania Еременко
А может, Аксёнова хотят подставить? Ой. не просто это так...
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14 час.
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