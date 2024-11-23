Мертворожденный король эстрады: какие тайны скрывает Киркоров

Филипп Киркоров рассказал, что родился мертвым из-за обвития пуповины. Таким откровением певец поделился в беседе с психоаналитиком Александром Теслером, во время которой они обсуждали роль семьи в формировании личности.
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