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Мертворожденный король эстрады: какие тайны скрывает Киркоров

Мертворожденный король эстрады: какие тайны скрывает Киркоров

Филипп Киркоров рассказал, что родился мертвым из-за обвития пуповины. Таким откровением певец поделился в беседе с психоаналитиком Александром Теслером, во время которой они обсуждали роль семьи в формировании личности.

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