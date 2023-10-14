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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о «Витязе» после 1:8 от «Салавата»: «Провалили игру в меньшинстве, много глупых удалений, плохая дисциплина»

– Полностью провалили игру в меньшинстве, много удалений, плохая дисциплина. Мы не так плохо играли, но играли очень мало 5 на 5.

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