Сдвиг сроков поставок SJ-100 с двигателем ПД-8 не факт, а лишь риск

В заявлениях предствителей ведомств и промышленности уточняется вопрос о сроках поставок авиакомпаниям импортзамещенного «Суперджета» с отечественным двигателем ПД-8, сертифицированным по итогам летных испытаний под крылом этого самолетаt.
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