Депутат Бессарабов: Конституция РФ не препятствует принятию в состав страны новых субъектов

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Согласно конституции в состав России может быть включено другое государство или его часть, заявил первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Согласно конституции в состав России может быть включено другое государство или его часть, заявил первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
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