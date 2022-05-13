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Депутат Бессарабов: Конституция РФ не препятствует принятию в состав страны новых субъектов

Депутат Бессарабов: Конституция РФ не препятствует принятию в состав страны новых субъектов

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Согласно конституции в состав России может быть включено другое государство или его часть, заявил первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

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