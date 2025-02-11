Сообщите о проблеме: на «Госуслугах» появилась новая функция для автомобилистов

На «Госуслугах» появилась новая функция, облегчающая жизнь автомобилистов. Теперь любой человек сможет анонимно связаться с владельцем транспортного средства и уведомить его о проблеме, сообщает PRIMPRESS.
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