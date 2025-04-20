Депутат Шеремет обвинил Украину в саботаже пасхального перемирия

Депутат Государственной Думы от Крымского региона, Михаил Шеремет, заявил РИА Новости, что украинская сторона намеренно сорвала пасхальное перемирие, так как заинтересована в эскалации военного конфликта.
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