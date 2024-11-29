Вологда введёт туристический налог

Депутаты Вологодской думы приняли решение ввести туристический налог в городе с 2025 года. С 1 января 2025 года ставка туристического налога будет рассчитываться следующим образом: в 2025 году — 1%; в 2026 году — 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%; начиная с 2029 года — 5%.