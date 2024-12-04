Евгений Коротышкин рассказал о подготовке российских пловцов к чемпионату мира

Пловца Евгения Коротышкина, серебряного призера Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, многократного победителя и призера чемпионатов мира и Европы, шестикратного рекордсмена мира, назначили вице-президентом по направлению "плавание" Федерации водных видов спорта России.
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