Евгений Коротышкин рассказал о подготовке российских пловцов к чемпионату мира

Пловца Евгения Коротышкина, серебряного призера Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, многократного победителя и призера чемпионатов мира и Европы, шестикратного рекордсмена мира, назначили вице-президентом по направлению "плавание" Федерации водных видов спорта России.