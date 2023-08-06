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Миллиардер Усманов в ответ на санкции Запада: «друзья так себя не ведут»

Миллиардер Усманов в ответ на санкции Запада: «друзья так себя не ведут»

Усманов в разговоре о боях на Украине выразил надежду на скорое завершение «этого трагического конфликта» и эффективную дипломатию.

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Комментарии
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Владимир Дегтярев
Затроила душонка мелкого ростовщика. Как только обозначились привила мирового капитализма так сразу сдулся!! ВОВА  ПОМОГИ!!! МЕНЯ НЕДРУГИ ОБИЖАЮТ!!!!!!!
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3 час.
Семен Борисов
Эта шкура прежде всего боится за свой кошелёк,поэтому и юлит своей жопой,хорёк вонючий!
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2 час.
ВШ
Валерий Шорохов
Да уж,свиное рыло!!! Его же вроде садили?!..
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57 мин.

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