Миллиардер Усманов в ответ на санкции Запада: «друзья так себя не ведут»

Владимир Дегтярев Затроила душонка мелкого ростовщика. Как только обозначились привила мирового капитализма так сразу сдулся!! ВОВА ПОМОГИ!!! МЕНЯ НЕДРУГИ ОБИЖАЮТ!!!!!!!

Семен Борисов Эта шкура прежде всего боится за свой кошелёк,поэтому и юлит своей жопой,хорёк вонючий!