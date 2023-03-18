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Как появился восьмичасовой режим сна и почему наши предки спали по два раза за ночь

Как появился восьмичасовой режим сна и почему наши предки спали по два раза за ночь

Восьмичасовой сон – это современное новшество. Представьте, что живёте в 18-ом веке. В 20.30 часов вечера вы надеваете ночной колпак, задуваете свечи, и засыпаете под запах воска и огарка, мягко заполняющего воздух вокруг кровати.

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