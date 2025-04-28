КНДР подтвердила участие своих военных в боях в Курской области

Ким Чен Ын назвал северокорейских военных героями и добавил, что в Пхеньяне в их честь воздвигнут памятникВоенные из Северной Кореи принимали участие в операции по освобождению Курской области от ВСУ, сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК) со ссылкой на сообщение Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии КНДР.