КНДР подтвердила участие своих военных в боях в Курской области

Ким Чен Ын назвал северокорейских военных героями и добавил, что в Пхеньяне в их честь воздвигнут памятникВоенные из Северной Кореи принимали участие в операции по освобождению Курской области от ВСУ, сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК) со ссылкой на сообщение Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии КНДР.
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