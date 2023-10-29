За чем следить инвестору на этой неделе

Рост ключевой ставки ЦБ по итогам заседания 27 октября приведет к увеличению доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) — уже сейчас они достигают 12,5–13%, сообщили «Известиям» в аналитическом управлении ФГ «Финам».
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