За чем следить инвестору на этой неделе

Рост ключевой ставки ЦБ по итогам заседания 27 октября приведет к увеличению доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) — уже сейчас они достигают 12,5–13%, сообщили «Известиям» в аналитическом управлении ФГ «Финам».