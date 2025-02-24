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KurskTV.Ru

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Курской области потребуется более 185 миллионов рублей на ремонт памятников Великой Отечественной войны

<p style="text-align:justify"><strong>В Курской области 27 муниципальный образований выполнили поручение врио губернатора представить потребности по приведению в порядок памятников, мемориалов и захоронений Великой Отечественной войны к 9 мая.

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