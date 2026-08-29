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Царьград

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Эксперт аш-Шейх: экспорт нефти Ирака достигнет 3,5 млн баррелей

Эксперт аш-Шейх: экспорт нефти Ирака достигнет 3,5 млн баррелей

Объемы экспорта иракской нефти постепенно восстанавливаются после военных действий. Эксперт Хейдар аш-Шейх спрогнозировал возвращение к уровню 3,5 млн баррелей в сутки.

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