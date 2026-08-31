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Путин заявил о готовности перейти на постоянный безвизовый режим с Китаем

Путин заявил о готовности перейти на постоянный безвизовый режим с Китаем

Россия готова ввести безвизовый режим с Китаем на постоянной основе, если власти КНР сочтут это полезным, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Си Цзиньпином в Бишкеке.

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