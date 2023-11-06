Народного артиста экстренно госпитализировали с инсультом в МосквеНародного артиста РФ и художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве.
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