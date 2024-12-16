В центральный аппарат будет представлен доклад по факту нарушений прав участников долевого строительства в Новосибирской области

В средствах массовой информации сообщается, что в Новосибирске участники долевого строительства апартаментов (нежилых помещений) по улице Тополевой провели пикет из-за возникших проблем у застройщика и записали обращение.
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