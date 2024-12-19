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Николай Гурьев: Мы готовы противодействовать любым спецподразделениям

Николай Гурьев: Мы готовы противодействовать любым спецподразделениям

В эксклюзивном интервью газете «Аргументы недели» капитан ФСБ запаса Николай Гурьев, Президент Фонда «С» рассказал, что его спецподразделение использует уникальные методики задержаний и обезвреживаний, которых нет ни в спецподразделении «Альфа», ни в спецподразделении «Вымпел» Каковы были причины создания Управления «С» ЦСН ФСБ, ведь уже существовало Управление «А» и Управление «В», занимающиеся антитеррором? В 1991 году, 6 декабря был создан 5-й отдел в Главном Управлении по борьбе с организованной преступностью Межреспубликанской службы безопасности Российской Федерации.

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